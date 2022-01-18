Эксперты SuperJob назвали города, где чаще всего требуют QR-код для трудоустройства

Эксперты исследовательского центра SuperJob назвали города, где чаще всего требуют QR-код для трудоустройства.

Об этом сообщает ИА REGNUM.

По результатам опроса, первое место занимает Санкт-Петербург (9,5% от общего числа вакансий).

Далее следуют Красноярск (8,1%) и Москва (6,5%).

Реже всего QR-код при приёме на работу просят в Новосибирске, Ростове-на-Дону и Челябинске (по 2,7%), а также в Воронеже (2,4%) и Краснодаре (1,8%).

В целом по России за шесть недель количество вакансий с требованием о сертификате с прививкой от COVID-19 увеличилось на 0,5 п.п., а резюме с их наличием — на 4,2 п.п., передаёт «Газета.Ru».

Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров дал советы по поиску работы.