Эксперт по обучению персонала Валинуров дал советы по поиску работы

Короткая ссылка
Эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров дал советы по поиску работы.
Эксперт по обучению персонала Валинуров дал советы по поиску работы
  • Gettyimages.ru

«На январские периоды, как и на майские праздники, очень много топ-менеджеров и владельцев бизнеса уезжают куда-то отдыхать. Поэтому время принятия решения может затягиваться — просто некому провести собеседование с кандидатом. На самом деле вакансии есть всегда, они не привязаны к какому-то определённому времени года», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, часто говорят, что сезон поиска работы — март-апрель и сентябрь-ноябрь, но это связано не с тем, что сотрудники больше нужны именно в этот период, а с тем, что у руководителей больше возможностей встречаться с соискателями, чем в период отпусков.

«Искать новую работу лучше, сохраняя текущий статус и текущую работу. Увольняться «в никуда», как это было принято ещё два-три года назад, я не советую. Тем более работодатель, увидев, что вы сейчас без работы, может предложить заниженную заработную плату, плюс на самом собеседовании будете больше нервничать», — рекомендует Валинуров.

Как считает эксперт, работу стоит искать всегда, а идеальный вариант — если соискатель уже знаком с будущим работодателем.

Ранее экономист Никита Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию на рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить