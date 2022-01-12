Эксперт по обучению персонала Валинуров дал советы по поиску работы

Эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров дал советы по поиску работы.

«На январские периоды, как и на майские праздники, очень много топ-менеджеров и владельцев бизнеса уезжают куда-то отдыхать. Поэтому время принятия решения может затягиваться — просто некому провести собеседование с кандидатом. На самом деле вакансии есть всегда, они не привязаны к какому-то определённому времени года», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, часто говорят, что сезон поиска работы — март-апрель и сентябрь-ноябрь, но это связано не с тем, что сотрудники больше нужны именно в этот период, а с тем, что у руководителей больше возможностей встречаться с соискателями, чем в период отпусков.

«Искать новую работу лучше, сохраняя текущий статус и текущую работу. Увольняться «в никуда», как это было принято ещё два-три года назад, я не советую. Тем более работодатель, увидев, что вы сейчас без работы, может предложить заниженную заработную плату, плюс на самом собеседовании будете больше нервничать», — рекомендует Валинуров.

Как считает эксперт, работу стоит искать всегда, а идеальный вариант — если соискатель уже знаком с будущим работодателем.

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