В Профсоюзе фельдшеров Москвы рассказали о работе в пандемию

Глава Профсоюза фельдшеров Москвы и работник скорой помощи Дмитрий Беляков рассказал о работе в пандемию.

«На врачей нагрузка большая, она и до COVID-19 была огромная. Вызовов много, в том числе и на ОРВИ: на детские и взрослые температуры», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, люди стали вместо участкового врача вызывать на дом скорую.

Беляков также выразил мнение, что в настоящее время служба реже госпитализирует пациентов с COVID-19.

«Госпитализируют только, если есть подозрение на пневмонию. Резкого всплеска госпитализации пока нет», — добавил он.

Ранее, как сообщало ФАН, молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».