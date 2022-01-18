В Профсоюзе фельдшеров Москвы рассказали о работе в пандемию

Короткая ссылка
Глава Профсоюза фельдшеров Москвы и работник скорой помощи Дмитрий Беляков рассказал о работе в пандемию.
В Профсоюзе фельдшеров Москвы рассказали о работе в пандемию
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«На врачей нагрузка большая, она и до COVID-19 была огромная. Вызовов много, в том числе и на ОРВИ: на детские и взрослые температуры», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, люди стали вместо участкового врача вызывать на дом скорую.

Беляков также выразил мнение, что в настоящее время служба реже госпитализирует пациентов с COVID-19.

«Госпитализируют только, если есть подозрение на пневмонию. Резкого всплеска госпитализации пока нет», — добавил он.

Ранее, как сообщало ФАН, молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить