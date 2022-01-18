В Профсоюзе фельдшеров Москвы рассказали о работе в пандемию
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- РИА Новости
«На врачей нагрузка большая, она и до COVID-19 была огромная. Вызовов много, в том числе и на ОРВИ: на детские и взрослые температуры», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, люди стали вместо участкового врача вызывать на дом скорую.
Беляков также выразил мнение, что в настоящее время служба реже госпитализирует пациентов с COVID-19.
«Госпитализируют только, если есть подозрение на пневмонию. Резкого всплеска госпитализации пока нет», — добавил он.
Ранее, как сообщало ФАН, молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».