Житель Нижнего Новгорода выбросил жену с балкона четвёртого этажа
- РИА Новости
«По факту покушения на убийство 23-летней женщины возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СУ СК по Нижегородской области.
Согласно версии следствия, 54-летний мужчина во время ссоры выбросил свою гражданскую жену с балкона четвёртого этажа.
Женщина госпитализирована, её состояние оценивается как тяжёлое.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге завершено следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта.