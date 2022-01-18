Житель Нижнего Новгорода выбросил жену с балкона четвёртого этажа

Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в попытке убийства своей жены, которую он сбросил с четвёртого этажа.

«По факту покушения на убийство 23-летней женщины возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СУ СК по Нижегородской области.

Согласно версии следствия, 54-летний мужчина во время ссоры выбросил свою гражданскую жену с балкона четвёртого этажа.

Женщина госпитализирована, её состояние оценивается как тяжёлое.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге завершено следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта.