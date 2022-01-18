В Крыму предложили порты полуострова для торговли России с Сирией
- © РИА Новости / Сергей Мальгавко
«Порты Крыма готовы стать главными южными морскими воротами России в рамках развития торгово-экономических отношений с Сирией», — цитирует РИА Новости Мурадова.
По его словам, в Крыму не опасаются санкций из-за поставок товаров в САР.
Он добавил, что представители других российских регионов могут торговать с Сирией через Крым без санкционных рисков.
Ранее министр иностранных дел САР Фейсал Микдад заявил, что восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) не является приоритетом Дамаска.