В Сирии заявили, что вопрос возвращения в ЛАГ не является для страны приоритетным
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«Возвращение Сирии в ЛАГ не находится в центре нашего внимания», — цитирует РИА Новости Микдада.
По его словам, арабские страны настроены на улучшение отношений с Сирией.
Он отметил, что в стране работает 14 арабских посольств.
23 декабря 2021 года начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что Москва в течение 2021 года направила в Сирию 1775 т гуманитарного груза.