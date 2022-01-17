В Сирии заявили, что вопрос возвращения в ЛАГ не является для страны приоритетным

Восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) не является приоритетом Дамаска, заявил министр иностранных дел САР Фейсал Микдад.

«Возвращение Сирии в ЛАГ не находится в центре нашего внимания», — цитирует РИА Новости Микдада.

По его словам, арабские страны настроены на улучшение отношений с Сирией.

Он отметил, что в стране работает 14 арабских посольств.

23 декабря 2021 года начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что Москва в течение 2021 года направила в Сирию 1775 т гуманитарного груза.