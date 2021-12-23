Россия доставила в Сирию 1775 тонн гуманитарной помощи за год
- РИА Новости
«Благодаря активной позиции федеральных органов исполнительной власти, субъектов и организаций России в 2021 году доставлено в Сирию 1775 тонн гуманитарного груза, куда вошли электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарственные препараты, продукты питания, школьные принадлежности, одежда и другие предметы первой необходимости», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что за год в Сирии проведено 183 гуманитарные акции, которые охватили практически всю территорию страны.
Ранее в России выразили обеспокоенность действиями террористов в Сирии.