В России выразили обеспокоенность действиями террористов в Сирии

Россия обеспокоена действиями террористов в Сирии, которые активизировались практически по всей стране, заявил спецпредставитель российского президента по САР Александр Лаврентьев.

«Нас не может не беспокоить то, что в последнее время активизировались террористические группировки. Не только на севере Сирии, но и практически по всей территории страны», — цитирует его ТАСС.

На 22 декабря запланирована очередная международная встреча по Сирии в астанинском формате. По словам Лаврентьева, планируется обсудить противодействие террористам в регионе с учётом сопряжения усилий всех заинтересованных сторон.

Ранее Министерство обороны России показало на видео уничтожение дронами-камикадзе «Ланцет» сирийского боевика, известного как «Снайпер Тоу».