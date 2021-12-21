В России выразили обеспокоенность действиями террористов в Сирии
«Нас не может не беспокоить то, что в последнее время активизировались террористические группировки. Не только на севере Сирии, но и практически по всей территории страны», — цитирует его ТАСС.
На 22 декабря запланирована очередная международная встреча по Сирии в астанинском формате. По словам Лаврентьева, планируется обсудить противодействие террористам в регионе с учётом сопряжения усилий всех заинтересованных сторон.
Ранее Министерство обороны России показало на видео уничтожение дронами-камикадзе «Ланцет» сирийского боевика, известного как «Снайпер Тоу».