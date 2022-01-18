Ракетный корабль «Дагестан» заступил на боевое дежурство

Экипаж ракетного корабля Каспийской флотилии «Дагестан» заступил на боевое дежурство и переведён на круглосуточный режим боевой службы. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

РИА Новости

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«В бригаде надводных кораблей Каспийской флотилии в пункте базирования в Каспийске экипаж ракетного корабля «Дагестан» выполнил мероприятия по заступлению на боевое дежурство», — приводит Интерфакс сообщение. Как отмечается, на время боевого дежурства экипаж корабля переведён на круглосуточный режим боевой службы. Ранее экипаж малого противолодочного корабля Черноморского флота «Касимов» провёл артиллерийские стрельбы в штормовую погоду.