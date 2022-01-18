Ракетный корабль «Дагестан» заступил на боевое дежурство
- РИА Новости
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«В бригаде надводных кораблей Каспийской флотилии в пункте базирования в Каспийске экипаж ракетного корабля «Дагестан» выполнил мероприятия по заступлению на боевое дежурство», — приводит Интерфакс сообщение.
Как отмечается, на время боевого дежурства экипаж корабля переведён на круглосуточный режим боевой службы.
Ранее экипаж малого противолодочного корабля Черноморского флота «Касимов» провёл артиллерийские стрельбы в штормовую погоду.