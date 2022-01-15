Экипаж малого противолодочного корабля «Касимов» провёл стрельбы в штормовую погоду
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
«В рамках планового учения в акватории Чёрного моря моряки отработали задачи по организации противовоздушной обороны корабля, поиску и сопровождению воздушных целей, а также проведению артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям», — отмечается в сообщении.
Практический этап боевой подготовки был направлен на отработку действий при возникновении внезапных угроз с воздуха и на море.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Забайкальском крае прошли учения авиационных соединений Восточного военного округа (ВВО).