Экипаж малого противолодочного корабля «Касимов» провёл стрельбы в штормовую погоду

Экипаж малого противолодочного корабля Черноморского флота «Касимов» провёл артиллерийские стрельбы в штормовую погоду.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«В рамках планового учения в акватории Чёрного моря моряки отработали задачи по организации противовоздушной обороны корабля, поиску и сопровождению воздушных целей, а также проведению артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям», — отмечается в сообщении.

Практический этап боевой подготовки был направлен на отработку действий при возникновении внезапных угроз с воздуха и на море.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Забайкальском крае прошли учения авиационных соединений Восточного военного округа (ВВО).