Иммунолог Крючков напомнил о рисках купания в проруби для переболевших COVID-19

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Иммунолог Николай Крючков напомнил о рисках купания в проруби для переболевших COVID-19.
Иммунолог Крючков напомнил о рисках купания в проруби для переболевших COVID-19
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«Сама процедура окунания в прорубь сопряжена с резким воздействием на организм отрицательных температур. И это огромный стресс для организма, человек должен быть подготовлен. Если вы раньше не занимались моржеванием, лучше не рисковать», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам врача, после коронавирусной инфекции нередко проявляется миокардит, из-за которого при окунании в прорубь может развиться серьёзная аритмия.

Крючков не советует купаться на Крещение, если после болезни прошло менее трёх месяцев. Также желательно воздержаться тем, кто вакцинировался менее недели назад.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оборудуют 215 мест для крещенских купаний.

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