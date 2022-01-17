Психолог Коржаева дала советы по настрою на работу после выходных

Психолог Ирина Коржаева дала советы по настрою на работу после выходных.

«Любой эмоциональный подъём — это стресс. Даже если он хороший, это всё равно стресс для организма. Нужно понимать, что если мы много веселились, то потом нам будет очень грустно. Вот эта неделя, которая была, первая рабочая, её сложно было осознать — ещё в себя не пришли. Сегодня вот — день осознания и принятия, что праздники закончились», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как отметила Коржаева, человеческий мозг всегда фиксируется на чём-то деструктивном, чтобы себя обезопасить, поэтому важно переключиться на что-то более позитивное. Например, психолог советует подумать о весне или праздниках, которые будут отмечаться в ближайшее время.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.