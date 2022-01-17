Более 300 коммерческих аптек в Москве начали выдавать льготные лекарства по электронным рецептам
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«15 января мы запустили пилотный проект — теперь бесплатные лекарства горожане могут получить не только в пунктах льготного отпуска столичного Департамента здравоохранения, но и в коммерческих аптеках по электронным рецептам. Для получения препарата необходимо просто предъявить QR-код рецепта, например на экране мобильного телефона», — заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, при желании пациент сможет доплатить и взять другое торговое наименование.
В цифровом виде рецепты хранятся в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).
Ранее директор по маркетингу и стратегическому развитию российской фармацевтической компании Тимур Серазев в беседе с Nation News высказался о перспективах онлайн-торговли лекарствами.