Более 300 коммерческих аптек в Москве начали выдавать льготные лекарства по электронным рецептам

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Более 300 коммерческих аптек в Москве начали выдавать бесплатные лекарства по льготным электронным рецептам.
Более 300 коммерческих аптек в Москве начали выдавать льготные лекарства по электронным рецептам
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«15 января мы запустили пилотный проект — теперь бесплатные лекарства горожане могут получить не только в пунктах льготного отпуска столичного Департамента здравоохранения, но и в коммерческих аптеках по электронным рецептам. Для получения препарата необходимо просто предъявить QR-код рецепта, например на экране мобильного телефона», — заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, при желании пациент сможет доплатить и взять другое торговое наименование.

В цифровом виде рецепты хранятся в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

Ранее директор по маркетингу и стратегическому развитию российской фармацевтической компании Тимур Серазев в беседе с Nation News высказался о перспективах онлайн-торговли лекарствами.

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