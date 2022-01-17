Мужчина, подозреваемый в убийстве полуторагодовалого ребёнка в Кисловодске, попросил суд оставить его на воле, но суд принял другое решение.

Об этом сообщает Life.ru.

«Дело в том что, это меня самого, как вам объяснить... Мне самому плакать хочется, потому что этого мальчика я носил на руках... Я ни в коем случае никаким образом не буду прятаться от правосудия. Прошу суд оставить меня на воле», — заявил подозреваемый.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения тела полуторагодовалого ребёнка с ножевыми ранениями в подъезде одного из общежитий в Кисловодске.