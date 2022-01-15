СК возбудил дело после обнаружения в Кисловодске тела ребёнка

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения тела полуторагодовалого ребёнка с ножевыми ранениями в подъезде одного из общежитий в Кисловодске.

РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего)», — говорится в заявлении ведомства. СК установил обстоятельства преступления, задержан 54-летний местный житель. «По данным следствия, утром семья оставила ребёнка с няней, которая проживала с сожителем. Мужчина нанёс мальчику ножевые ранения», — говорится в заявлении ведомства. Как сообщалось ранее, мужчину задержали по месту жительства его матери.