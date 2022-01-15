В Кисловодске обнаружили тело полуторагодовалого ребёнка

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В подъезде одного из общежитий в Кисловодске обнаружили тело полуторагодовалого ребёнка с ножевыми ранениями, подозреваемый в совершении преступления задержан.
В Кисловодске обнаружили тело полуторагодовалого ребёнка
  • РИА Новости

«В отдел МВД России по городу Кисловодску поступило сообщение о том, что в подъезде одного из общежитий обнаружен труп малолетнего ребёнка с множественными ножевыми ранениями», — сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По имеющимся данным, на протяжении нескольких месяцев родители оставляли ребёнка с няней, а в последний раз, когда ребёнка привезли к ней домой, женщины дома не оказалось.

«В очередной раз, когда родители привезли ребёнка, женщины дома не оказалось, и они оставили сына с её сожителем», — отметили в МВД.

Мужчину задержали по месту жительства его матери.

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