В подъезде одного из общежитий в Кисловодске обнаружили тело полуторагодовалого ребёнка с ножевыми ранениями, подозреваемый в совершении преступления задержан.

«В отдел МВД России по городу Кисловодску поступило сообщение о том, что в подъезде одного из общежитий обнаружен труп малолетнего ребёнка с множественными ножевыми ранениями», — сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По имеющимся данным, на протяжении нескольких месяцев родители оставляли ребёнка с няней, а в последний раз, когда ребёнка привезли к ней домой, женщины дома не оказалось.

«В очередной раз, когда родители привезли ребёнка, женщины дома не оказалось, и они оставили сына с её сожителем», — отметили в МВД.

Мужчину задержали по месту жительства его матери.