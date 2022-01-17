Кардиолог Иванов назвал оптимальные показатели артериального давления

Врач-кардиолог высшей категории, заведующий кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 в Москве Сергей Иванов назвал оптимальные показатели артериального давления.

«Если нет каких-то других ограничений для целевого уровня артериального давления, то нормой на сегодняшний день считается 130 на 80», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, давление от 130 на 80 до 140 на 90 — это умеренное пограничное повышение артериального давления, когда можно рассматривать варианты медикаментозной и немедикаментозной коррекции.

«Но если артериальное давление уже выше 140 на 90, то, конечно же, как правило, требуется уже медикаментозная коррекция уровня артериального давления», — пояснил Иванов.

Как напомнил врач, чаще такими заболеваниями страдают люди после 50 лет.

«Повышенные цифры артериального давления не всегда сопровождаются какой-то клинической картиной — головной болью, тяжестью в затылке, мушками перед глазами. Не всегда и далеко не у всех пациентов это есть», — уточнил он.

Иванов советует регулярно измерять уровень артериального давления, чтобы не упустить начало гипертонической болезни.

Ранее Алексей Фёдоров, кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко, рассказал в беседе с Inforeactor о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.