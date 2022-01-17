Репродуктолог рассказала о пробелах в законодательстве России касательно суррогатного материнства

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Вице-президент российской Ассоциации репродукции человека Маргарита Аншина заявила, что в России участвующие в программе суррогатного материнства биологические родители вынуждены усыновлять своих детей.
Репродуктолог рассказала о пробелах в законодательстве России касательно суррогатного материнства
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«Суррогатная мама после родов записывается как биологическая. Дальше идёт процесс усыновления или другой процесс передачи ребёнка», — сказала Аншина в эфире «Говорит Москва».

Она отметила, что в Белоруссии, Грузии, Казахстане и других странах ребёнка сразу записывают на генетических родителей.

По её словам, в таких случаях не возникает проблем, например, с шантажом со стороны суррогатной матери.

7 декабря 2021 года в России предложили урегулировать порядок регистрации детей от суррогатных матерей.

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