Репродуктолог рассказала о пробелах в законодательстве России касательно суррогатного материнства

Вице-президент российской Ассоциации репродукции человека Маргарита Аншина заявила, что в России участвующие в программе суррогатного материнства биологические родители вынуждены усыновлять своих детей.

«Суррогатная мама после родов записывается как биологическая. Дальше идёт процесс усыновления или другой процесс передачи ребёнка», — сказала Аншина в эфире «Говорит Москва».

Она отметила, что в Белоруссии, Грузии, Казахстане и других странах ребёнка сразу записывают на генетических родителей.

По её словам, в таких случаях не возникает проблем, например, с шантажом со стороны суррогатной матери.

7 декабря 2021 года в России предложили урегулировать порядок регистрации детей от суррогатных матерей.