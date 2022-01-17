Три предполагаемых хакера REvil обжаловали арест по делу о хищении денег

Тверской суд Москвы получил ещё две жалобы на арест предполагаемых участников группировки хакеров REvil.

Как пишет ТАСС, ранее подобную жалобу подал один фигурант дела.

«В суд поступили жалобы от адвокатов Романа Муромского и Алексея Малозёмова на решение поместить этих людей под стражу. Ранее свою меру пресечения обжаловал Андрей Бессонов. Таким образом, пока в суд поступили три жалобы», — сказали в пресс-службе суда.

15 января суд в Москве арестовал всех восьмерых подозреваемых по делу хакерской группировки REvil.

Как сообщала ФСБ, участники группировки REvil занимались хищением денег с помощью вредоносных программ.

Основанием для разыскных мероприятий стало обращение компетентных органов США.