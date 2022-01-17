Три предполагаемых хакера REvil обжаловали арест по делу о хищении денег

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Тверской суд Москвы получил ещё две жалобы на арест предполагаемых участников группировки хакеров REvil.
Три предполагаемых хакера REvil обжаловали арест по делу о хищении денег
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, ранее подобную жалобу подал один фигурант дела.

«В суд поступили жалобы от адвокатов Романа Муромского и Алексея Малозёмова на решение поместить этих людей под стражу. Ранее свою меру пресечения обжаловал Андрей Бессонов. Таким образом, пока в суд поступили три жалобы», — сказали в пресс-службе суда.

15 января суд в Москве арестовал всех восьмерых подозреваемых по делу хакерской группировки REvil.

Как сообщала ФСБ, участники группировки REvil занимались хищением денег с помощью вредоносных программ

Основанием для разыскных мероприятий стало обращение компетентных органов США.

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