Три предполагаемых хакера REvil обжаловали арест по делу о хищении денег
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, ранее подобную жалобу подал один фигурант дела.
«В суд поступили жалобы от адвокатов Романа Муромского и Алексея Малозёмова на решение поместить этих людей под стражу. Ранее свою меру пресечения обжаловал Андрей Бессонов. Таким образом, пока в суд поступили три жалобы», — сказали в пресс-службе суда.
15 января суд в Москве арестовал всех восьмерых подозреваемых по делу хакерской группировки REvil.
Как сообщала ФСБ, участники группировки REvil занимались хищением денег с помощью вредоносных программ.
Основанием для разыскных мероприятий стало обращение компетентных органов США.