В Самарской области выявили 13 случаев штамма «омикрон»

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В Самарской области выявили 13 случаев нового штамма «омикрон».
В Самарской области выявили 13 случаев штамма «омикрон»
  • © РИА Новости / Денис Абрамов

Как сообщает sova.info, об этом стало известно во время заседания регионального оперштаба, которое провёл губернатор Дмитрий Азаров.

Главный санитарный врач области Светлана Архипова отметила, что пришли 13 положительных результатов тестирования на «омикрон», ещё несколько находятся на экспертизе. Все заболевшие — взрослые жители Самары.

Азаров поручил с особой тщательностью следить за изоляцией заболевших.

«Президент поставил задачу в течение двух недель подготовить систему здравоохранения к новой волне коронавирусной инфекции. Нам необходимо проверить все свои запасы, возможности, быть готовыми к полнейшей мобилизации», — сказал губернатор.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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