Депутат Стенякина напомнила об автоматическом порядке получения ещё 11 соцвыплат с января

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина напомнила об автоматическом порядке получения ещё 11 социальных выплат с 1 января 2022 года.
Депутат Стенякина напомнила об автоматическом порядке получения ещё 11 соцвыплат с января
  • РИА Новости

«С 1 января 2022 года ещё несколько мер социальной поддержки назначаются и выплачиваются гражданам проактивно, без сбора и предоставления документов. В частности, пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС, семьям погибших военнослужащих и работников органов силовых структур», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, такие меры соцподдержки переданы на администрирование Пенсионного фонда.

Как отметила Стенякина, граждане, которые ни разу не оформляли пособие, должны обратиться в ПФР или офис МФЦ.

«Если гражданин имеет право на пособие, но ещё его не оформлял, то с 1 января 2022 года ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства», — уточнила она.

Ранее ведущий юрист компании «Европейская юридическая служба» Светлана Голденкова прокомментировала предстоящую индексацию ряда социальных выплат.

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