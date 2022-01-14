Юрист Голденкова прокомментировала предстоящую индексацию ряда соцвыплат

Ведущий юрист компании «Европейская юридическая служба» Светлана Голденкова прокомментировала предстоящую индексацию ряда социальных выплат.

В беседе с Life.ru она напомнила, что с 1 февраля 2022 года будут проиндексированы федеральный материнский капитал, детские пособия, назначаемые в соответствии с законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», единовременные денежные выплаты инвалидам.

«Проиндексируют также ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, выплаты, связанные с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями», — сказала Голденкова.

По её словам, на данный момент документ, устанавливающий конкретный размер индексации 1 февраля 2022 года, пока не утверждён и находится на стадии законопроекта, проходит согласование.

Ранее сообщалось, что в России проиндексируют маткапитал и ряд пособий на 8,4%.