Володин: Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
- © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — заявил он.
Ранее сообщалось, что правительство России внесёт поправки в законопроект о QR-кодах в общественных местах. Его рассмотрение во втором чтении в Госдуме отложено.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из перечня поручений российского лидера Владимира Путина от 14 января уберут два пункта относительно закона о QR-кодах.