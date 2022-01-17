Володин: Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Совет Госдумы единогласным решением снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — заявил он.

Ранее сообщалось, что правительство России внесёт поправки в законопроект о QR-кодах в общественных местах. Его рассмотрение во втором чтении в Госдуме отложено.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из перечня поручений российского лидера Владимира Путина от 14 января уберут два пункта относительно закона о QR-кодах.