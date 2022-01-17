Володин: Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Короткая ссылка
Совет Госдумы единогласным решением снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Володин: Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — заявил он.

Ранее сообщалось, что правительство России внесёт поправки в законопроект о QR-кодах в общественных местах. Его рассмотрение во втором чтении в Госдуме отложено.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из перечня поручений российского лидера Владимира Путина от 14 января уберут два пункта относительно закона о QR-кодах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить