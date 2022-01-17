Песков: из перечня поручений Путина уберут пункты касательно закона о QR-кодах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из перечня поручений российского лидера Владимира Путина уберут пункты относительно закона о QR-кодах.
Песков: из перечня поручений Путина уберут пункты касательно закона о QR-кодах
  • РИА Новости

Песков рассказал, что речь идёт о выпущенном 14 января перечне поручений по итогам пленарного заседания съезда РСПП. Он объяснил, что перечень поручений согласовывается в течение нескольких дней, а за время подготовки «изменились обстоятельства».

«Там в первом и втором пункте речь идёт о внесении изменений в федеральное законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Это, как в народе его прозвали, закон о QR-кодах в общественных местах», — заявил он.

По словам Пескова, в этих пунктах правительству предписывается обеспечить неукоснительное соблюдение прав граждан с учётом всех возможных ситуаций, провести оценку влияния соответствующего закона, а также предписывается обеспечить до принятия данного закона готовность инфраструктуры и технологий и представить доклады до конца января. 

Он напомнил, что в конце прошлой недели вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о решении кабмина отложить законопроект о QR-кодах в связи с изменением эпидемиологических обстоятельств.

Представитель Кремля уточнил, что это спровоцировано начинающейся новой волной заболеваемости COVID-19, связанной с омикрон-штаммом, новыми характеристиками этого штамма и новой динамикой его распространения.

«Поэтому вот эти первый и второй пункты мы, конечно, будем аннулировать», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству и парламенту доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, особое внимание нужно будет обратить на неукоснительное соблюдение прав граждан.

Также сообщалось, что правительство России внесёт поправки в законопроект о QR-кодах в общественных местах. Его рассмотрение во втором чтении в Госдуме отложено.

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