Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству и парламенту доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, особое внимание нужно будет обратить на неукоснительное соблюдение прав граждан.
Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
  • РИА Новости

«Обеспечить доработку проекта федерального закона №17357–8 «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», обратив особое внимание на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учёта всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона», — говорится в поручении.

Также внимание нужно обратить на доступность получения гражданами документов, подтверждающих факт прививки против COVID-19 или наличие медицинских противопоказаний к вакцинации.

Как ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он пояснил, что правительство и партия «Единая Россия» предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки.

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