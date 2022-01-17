Иммунолог Жемчугов назвал противопоказания для купания в проруби

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что для купания в проруби нужно иметь полностью здоровое сердце и опыт в закалке.

«Надо быть готовым к серьёзному перепаду температуры, это серьёзная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, надо, чтобы сердце было совершенно здоровым», — цитирует газета «Известия» Жемчугова.

По его словам, необходим опыт закаливания, например, контрастный душ или регулярное посещение сауны или бани с холодным бассейном.

Также он отметил значение возраста, купаться в проруби не рекомендовано маленьким детям и людям после 70—80 лет.

Врач добавил, что купаться нельзя после выпитого спиртного, а вакцинация от коронавируса противопоказанием к купанию не является.

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