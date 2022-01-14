В Петербурге подготовят около 20 крещенских купелей к 17 января

В Санкт-Петербурге подготовят около 20 крещенских купелей к 17 января.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Водоёмы будут оборудованы в Выборгском, Колпинском, Красносельском, Курортном, Василеостровском, Пушкинском, Петродворцовом, Петроградском и Кронштадтском районах.

Также стало известно, что в Ульяновске количество мест для крещенских купаний увеличат с шести до девяти, передаёт mosaica.ru. Соответствующее распоряжение дал глава города Дмитрий Вавилин.

Безопасность будут обеспечивать полицейские, медики и спасатели.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске к крещенским купаниям будут допускать только привитых от COVID-19.