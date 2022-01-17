Путин поручил увеличить объём средств на модернизацию первичного звена здравоохранения
- РИА Новости
«При реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения обеспечить... увеличение объёмов бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на софинансирование предусмотренных этими программами мероприятий», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Доклад должен быть представлен до 30 января.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России принимаются меры по подготовке отечественной системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне выявления штамма «омикрон».