Путин поручил увеличить объём средств на модернизацию первичного звена здравоохранения

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Президент России Владимир Путин поручил увеличить объём выделяемых на модернизацию первичного звена здравоохранения средств.
Путин поручил увеличить объём средств на модернизацию первичного звена здравоохранения
  • РИА Новости

«При реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения обеспечить... увеличение объёмов бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на софинансирование предусмотренных этими программами мероприятий», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Доклад должен быть представлен до 30 января.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России принимаются меры по подготовке отечественной системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне выявления штамма «омикрон».

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