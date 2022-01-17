Путин поручил увеличить объём средств на модернизацию первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил увеличить объём выделяемых на модернизацию первичного звена здравоохранения средств.

«При реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения обеспечить... увеличение объёмов бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на софинансирование предусмотренных этими программами мероприятий», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Доклад должен быть представлен до 30 января.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России принимаются меры по подготовке отечественной системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне выявления штамма «омикрон».