Криминалист Маркелов прокомментировал сообщения об ограблении вдовы Градского

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Криминалист Игорь Маркелов, бывший следователь уголовного розыска, прокомментировал сообщения об ограблении Марины Коташенко, вдовы музыканта Александра Градского.
Криминалист Маркелов прокомментировал сообщения об ограблении вдовы Градского
  • РИА Новости

«Чтобы вот так вот перехватить человека по дороге, отвести домой и заставить отдавать деньги — это как минимум наверняка знать, что они там есть. Либо это какой-то особо близкий человек навёл грабителей, либо это была инсценировка», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Маркелов, инсценировка — удобный способ уйти от справедливого раздела имущества между наследниками.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Подмосковье ограбили вдову певца Александра Градского

По предварительной информации, сумма ущерба — 100 млн рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое.

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