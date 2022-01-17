Криминалист Маркелов прокомментировал сообщения об ограблении вдовы Градского
- РИА Новости
«Чтобы вот так вот перехватить человека по дороге, отвести домой и заставить отдавать деньги — это как минимум наверняка знать, что они там есть. Либо это какой-то особо близкий человек навёл грабителей, либо это была инсценировка», — заявил он в беседе с Life.ru.
Как отметил Маркелов, инсценировка — удобный способ уйти от справедливого раздела имущества между наследниками.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Подмосковье ограбили вдову певца Александра Градского.
По предварительной информации, сумма ущерба — 100 млн рублей.