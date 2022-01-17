Криминалист Маркелов прокомментировал сообщения об ограблении вдовы Градского

Криминалист Игорь Маркелов, бывший следователь уголовного розыска, прокомментировал сообщения об ограблении Марины Коташенко, вдовы музыканта Александра Градского.

«Чтобы вот так вот перехватить человека по дороге, отвести домой и заставить отдавать деньги — это как минимум наверняка знать, что они там есть. Либо это какой-то особо близкий человек навёл грабителей, либо это была инсценировка», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Маркелов, инсценировка — удобный способ уйти от справедливого раздела имущества между наследниками.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Подмосковье ограбили вдову певца Александра Градского.

По предварительной информации, сумма ущерба — 100 млн рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое.