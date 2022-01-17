В Омской области подтвердили 281 случай COVID-19 за сутки

В Омской области подтвердили 281 случай коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в области за время пандемии заболели 134 384 жителя.

Вакцинацию прошли 1 047 687 человек, оба компонента вакцины получили 823 956.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 4132 случая COVID-19, передаёт агентство «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Вылечились 625 жителей.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».