В Омской области подтвердили 281 случай COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего в области за время пандемии заболели 134 384 жителя.
Вакцинацию прошли 1 047 687 человек, оба компонента вакцины получили 823 956.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 4132 случая COVID-19, передаёт агентство «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Вылечились 625 жителей.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».