Глава МИД Лавров: руководство России может обеспечить безопасность страны

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Российское руководство способно обеспечить безопасность страны и права граждан, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Глава МИД Лавров: руководство России может обеспечить безопасность страны
  • РИА Новости

«Хочу вас в очередной раз заверить, что российское руководство в состоянии надёжно защитить свои интересы как с точки зрения безопасности, так и в плане обеспечения прав российских граждан», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс предложил России провести серию встреч на тему безопасности в Европе, включая обсуждение ситуации вокруг Украины, ответа пока нет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN добавил, что отношения России и НАТО приблизились к красной линии из-за продвижения альянса на Украину. 

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