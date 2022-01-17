Глава МИД Лавров: руководство России может обеспечить безопасность страны

Российское руководство способно обеспечить безопасность страны и права граждан, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Хочу вас в очередной раз заверить, что российское руководство в состоянии надёжно защитить свои интересы как с точки зрения безопасности, так и в плане обеспечения прав российских граждан», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс предложил России провести серию встреч на тему безопасности в Европе, включая обсуждение ситуации вокруг Украины, ответа пока нет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN добавил, что отношения России и НАТО приблизились к красной линии из-за продвижения альянса на Украину.