В Хабаровском крае локомотив насмерть сбил амурского тигра на железнодорожном перегоне Аван — Котиково.

Об этом сообщило Министерство природных ресурсов Хабаровского края.

Сообщение о гибели амурского тигра поступило 16 января.

«Животное было сбито рано утром локомотивом на железнодорожном перегоне село Аван — село Котиково», — заявили в министерстве.

Отмечается, что полицейские оперативно изъяли тушу животного, её доставят в Уссурийск для экспертизы в специальной лаборатории.

В ноябре 2021 года в Приморье возбудили уголовное дело по факту гибели амурского тигра, предположительно, от огнестрельного ранения.