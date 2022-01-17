В Хабаровском крае локомотив насмерть сбил амурского тигра
- globallookpress.com
Об этом сообщило Министерство природных ресурсов Хабаровского края.
Сообщение о гибели амурского тигра поступило 16 января.
«Животное было сбито рано утром локомотивом на железнодорожном перегоне село Аван — село Котиково», — заявили в министерстве.
Отмечается, что полицейские оперативно изъяли тушу животного, её доставят в Уссурийск для экспертизы в специальной лаборатории.
В ноябре 2021 года в Приморье возбудили уголовное дело по факту гибели амурского тигра, предположительно, от огнестрельного ранения.