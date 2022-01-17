В Хабаровском крае локомотив насмерть сбил амурского тигра

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В Хабаровском крае локомотив насмерть сбил амурского тигра на железнодорожном перегоне Аван — Котиково.
В Хабаровском крае локомотив насмерть сбил амурского тигра
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Об этом сообщило Министерство природных ресурсов Хабаровского края.

Сообщение о гибели амурского тигра поступило 16 января.

«Животное было сбито рано утром локомотивом на железнодорожном перегоне село Аван — село Котиково», — заявили в министерстве.

Отмечается, что полицейские оперативно изъяли тушу животного, её доставят в Уссурийск для экспертизы в специальной лаборатории.

В ноябре 2021 года в Приморье возбудили уголовное дело по факту гибели амурского тигра, предположительно, от огнестрельного ранения.

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