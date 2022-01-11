Неизвестные убили более полусотни лошадей на Алтае

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Неизвестные убили 53 лошади в Алтайском крае, заявил глава регионального управления МВД Андрей Подолян.

«9 января в отдел полиции обратился житель села Алексеевка Петропавловского района с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мёртвыми», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК России.

Как пишет kp.ru, лошади были расстреляны. Большинство погибших животных — кобылы с жеребятами или ещё не ожеребившиеся. Их обнаружили на днях между сёлами Солоновка и Камышенка, где животные были на так называемом свободном выпасе — самостоятельно добывали себе корм.

В ноябре 2021 года в Приморье возбудили уголовное дело по факту гибели амурского тигра, предположительно, от огнестрельного ранения.

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