Уголовное дело возбуждено по факту убийства амурского тигра в Приморье
- © Виталий Аньков
- РИА Новости
«В полицию поступило сообщение о том, что... в лесном массиве обнаружена туша дикого животного. По предварительной информации, самец амурского тигра погиб в результате огнестрельного ранения», — говорится в заявлении.
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов осмотрели место ЧП.
«Назначено проведение судебно-ветеринарной и баллистической экспертиз», — добавили в МВД.
Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК России (незаконная добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).
В октябре специалисты в Приморском крае спасли амурского тигрёнка, который попал лапой в капкан.