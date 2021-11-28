Уголовное дело возбуждено по факту убийства амурского тигра в Приморье

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели амурского тигра, предположительно, от огнестрельного ранения в Приморском крае. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Уголовное дело возбуждено по факту убийства амурского тигра в Приморье
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«В полицию поступило сообщение о том, что... в лесном массиве обнаружена туша дикого животного. По предварительной информации, самец амурского тигра погиб в результате огнестрельного ранения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов осмотрели место ЧП.

«Назначено проведение судебно-ветеринарной и баллистической экспертиз», — добавили в МВД.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК России (незаконная добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).

В октябре специалисты в Приморском крае спасли амурского тигрёнка, который попал лапой в капкан.

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