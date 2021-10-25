Амурского тигрёнка спасли из капкана в Приморье

Специалисты в Приморском крае спасли амурского тигренка, который попал лапой в капкан.

Об этом сообщает центр «Амурский тигр».

«Сообщение о тигрёнке, попавшем в капкан в лесном массиве, поступило от местного жителя. Прибывшие на место происшествия специалисты обездвижили юного хищника и освободили его из ловушки — в капкан он попал когтем передней правой лапы. Возраст зверя 3-4 месяца, вес около 20-25 килограммов, самка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты осмотрели животное и обработали небольшие раны, полученные им, скорее всего, при попытке освободиться из капкана.

Было принято решение оставить его в естественной среде обитания.

В апреле сообщалось, что прокуроры начали проверку после гибели амурского тигра в Хабаровском крае.