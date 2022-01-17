В Минздраве России прокомментировали признание привитых «Спутником V» в Австралии

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов прокомментировал решение австралийского регулятора признать вакцинацию двумя компонентами «Спутника V» основанием для подтверждения статуса привитого.

«Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину «Спутник V», однозначно говорит о признании за рубежом её высокой эффективности», — сказал Кузнецов РИА Новости.

Ранее австралийский медицинский регулятор постановил, что две прививки российской вакцины «Спутник V» могут быть основанием для подтверждения статуса привитого.

Позднее в МВД Австралии на основании этого решения разрешили въезд в страну привитым «Спутником V».