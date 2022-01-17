В Минздраве России прокомментировали признание привитых «Спутником V» в Австралии
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«Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину «Спутник V», однозначно говорит о признании за рубежом её высокой эффективности», — сказал Кузнецов РИА Новости.
Ранее австралийский медицинский регулятор постановил, что две прививки российской вакцины «Спутник V» могут быть основанием для подтверждения статуса привитого.
Позднее в МВД Австралии на основании этого решения разрешили въезд в страну привитым «Спутником V».