В Минздраве России прокомментировали признание привитых «Спутником V» в Австралии

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Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов прокомментировал решение австралийского регулятора признать вакцинацию двумя компонентами «Спутника V» основанием для подтверждения статуса привитого.
В Минздраве России прокомментировали признание привитых «Спутником V» в Австралии
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/ Russian Direct Investment Fund

«Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину «Спутник V», однозначно говорит о признании за рубежом её высокой эффективности», — сказал Кузнецов РИА Новости.

Ранее австралийский медицинский регулятор постановил, что две прививки российской вакцины «Спутник V» могут быть основанием для подтверждения статуса привитого.

Позднее в МВД Австралии на основании этого решения разрешили въезд в страну привитым «Спутником V».

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