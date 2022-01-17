В Подмосковье приземлился самолёт из Казахстана с миротворцами из сил ОДКБ

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В подмосковном аэродроме «Чкаловский» приземлился самолёт ВКС России из Казахстана с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ на борту.

«Сегодня первый самолёт военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл из Казахстана на подмосковный аэродром «Чкаловский», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что миротворческий контингент коллективных сил ОДКБ будет выведен из Казахстана до 19 января.

16 января из республики в Подмосковье вернулось 20 самолётов ВКС России с миротворцами.

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