Из Казахстана вернулось 20 самолётов ВКС России с миротворцами из сил ОДКБ

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Из Казахстана на аэродром Чкаловский в Подмосковье вернулось 20 самолётов ВКС России с миротворцами из сил ОДКБ. Об этом сообщили в российском Минобороны.
Из Казахстана вернулось 20 самолётов ВКС России с миротворцами из сил ОДКБ
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«20 самолётов военно-транспортной авиации ВКС России (два самолёта Ан-124 «Руслан» и 18 самолётов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский», — говорится в заявлении. 

Отмечается, что военнослужащие провели разгрузку вооружения и военной техники и совершили марш в пункт постоянной дислокации.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что миротворческий контингент коллективных сил ОДКБ будет выведен из Казахстана до 19 января.

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