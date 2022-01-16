Из Казахстана вернулось 20 самолётов ВКС России с миротворцами из сил ОДКБ

Из Казахстана на аэродром Чкаловский в Подмосковье вернулось 20 самолётов ВКС России с миротворцами из сил ОДКБ. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«20 самолётов военно-транспортной авиации ВКС России (два самолёта Ан-124 «Руслан» и 18 самолётов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский», — говорится в заявлении.

Отмечается, что военнослужащие провели разгрузку вооружения и военной техники и совершили марш в пункт постоянной дислокации.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что миротворческий контингент коллективных сил ОДКБ будет выведен из Казахстана до 19 января.