Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Воронежской области

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе М4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области погибли трое взрослых и пострадал один ребёнок. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Сегодня примерно в 19:40 в Новоусманском районе на 530 км автодороги М4 «Дон», по предварительным данным, водитель автомобиля BMW, двигаясь в сторону Москвы, допустил столкновение с автомобилем MAN, который производил манёвр разворота», — приводит ТАСС сообщение.

В результате ДТП погибли три человека: водитель BMW и два его пассажира (мужчина и женщина).

Кроме того, телесные повреждения получил ребёнок.

Ранее сообщалось, что при столкновении двух легковых автомобилей в Новосибирской области погибли три человека, ещё четверо госпитализированы.