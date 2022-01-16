Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Воронежской области
- РИА Новости
«Сегодня примерно в 19:40 в Новоусманском районе на 530 км автодороги М4 «Дон», по предварительным данным, водитель автомобиля BMW, двигаясь в сторону Москвы, допустил столкновение с автомобилем MAN, который производил манёвр разворота», — приводит ТАСС сообщение.
В результате ДТП погибли три человека: водитель BMW и два его пассажира (мужчина и женщина).
Кроме того, телесные повреждения получил ребёнок.
Ранее сообщалось, что при столкновении двух легковых автомобилей в Новосибирской области погибли три человека, ещё четверо госпитализированы.