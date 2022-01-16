В ДТП в Новосибирской области погибли три человека

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В результате столкновения двух легковых автомобилей в Новосибирской области погибли три человека, ещё четверо госпитализированы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
В ДТП в Новосибирской области погибли три человека
  • РИА Новости

Отмечается, что на 141-м километре автодороги К-19Р автомобиль Toyota Noah выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104.

«В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров. В автомобиле Toyota пострадали водитель и трое пассажиров», — приводит ТАСС заявление.

Ранее сообщалось, что пять человек стали жертвами аварии в Псковской области, ДТП произошло в городе Печоры, где столкнулись два автомобиля.

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