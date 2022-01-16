В ДТП в Новосибирской области погибли три человека
- РИА Новости
Отмечается, что на 141-м километре автодороги К-19Р автомобиль Toyota Noah выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104.
«В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров. В автомобиле Toyota пострадали водитель и трое пассажиров», — приводит ТАСС заявление.
Ранее сообщалось, что пять человек стали жертвами аварии в Псковской области, ДТП произошло в городе Печоры, где столкнулись два автомобиля.