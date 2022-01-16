При лобовом столкновении двух машин в Псковской области погибли пять человек

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Пять человек стали жертвами аварии в Псковской области, ДТП произошло в городе Печоры, где столкнулись два автомобиля.
При лобовом столкновении двух машин в Псковской области погибли пять человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на областное УМВД.

По предварительной информации, на Псковском шоссе около 09:00 мск произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и «Волга». В ДТП погибли четыре человека (в том числе одна женщина), находившиеся в Audi, а также водитель «Волги», — сообщило ведомство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

14 января сообщалось, что возбуждено уголовное дело после столкновения легкового автомобиля и грузовика в Самарской области, в результате которого погибли четыре человека.

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