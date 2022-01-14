Уголовное дело возбудили по факту ДТП с грузовиком в Самарской области

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Уголовное дело возбудили по факту столкновения легкового автомобиля и грузовика в Самарской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с грузовиком в Самарской области
  • РИА Новости

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц»)», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что прокурор Исаклинского района взял на личный контроль ход расследования дела.

Ранее стало известно, что четыре человека, в том числе семилетняя девочка, погибли в результате столкновения автомобиля и грузовика на трассе в Самарской области.

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