Уголовное дело возбудили по факту ДТП с грузовиком в Самарской области
- РИА Новости
«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц»)», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что прокурор Исаклинского района взял на личный контроль ход расследования дела.
Ранее стало известно, что четыре человека, в том числе семилетняя девочка, погибли в результате столкновения автомобиля и грузовика на трассе в Самарской области.