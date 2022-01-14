Четыре человека погибли в ДТП в Самарской области

Четыре человека, в том числе семилетняя девочка, погибли в результате столкновения автомобиля и грузовика на трассе в Самарской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службе ГУМВД по региону.

По данным полиции, авария произошла на 1157-м километре трассы М-5 «Урал» в Исаклинском районе. По предварительной информации, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом.

«Водитель, женщина и семилетняя девочка из Lada Priora погибли на месте ДТП. Во время госпитализации с места аварии скончалась 19-летняя девушка из Lada Priora», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в результате происшествия пострадала также восьмилетняя девочка из легкового автомобиля. Она была госпитализирована.

Ранее стало известно, что в результате аварии в Хабаровске пострадали три человека, в том числе один ребёнок.