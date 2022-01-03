В результате ДТП в Кабардино-Балкарии два человека погибли и ещё четверо пострадали

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В результате столкновения двух автомобилей в Урванском районе Кабардино-Балкарии два человека погибли и ещё четверо пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
В результате ДТП в Кабардино-Балкарии два человека погибли и ещё четверо пострадали
  • РИА Новости

«В 17:30 мск в понедельник на 17-м км автодороги Старый Черек — Сукан-Суу в Урванском районе вблизи селения Зарагиж произошло столкновение автомашин ВАЗ-2112 и ВАЗ-21099», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в результате ЧП погибли 79-летняя женщина и 64-летний мужчина.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия», — добавили в МВД.

Ранее стало известно, что в результате аварии в Хабаровске пострадали три человека, в том числе один ребёнок.

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