В результате ДТП в Кабардино-Балкарии два человека погибли и ещё четверо пострадали

В результате столкновения двух автомобилей в Урванском районе Кабардино-Балкарии два человека погибли и ещё четверо пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

РИА Новости