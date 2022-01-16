Депутат Бессараб поддержала идею поднять возрастное ограничение для продажи алкоголя

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT оценила предложение Султана Хамзаева последовать примеру «ряда европейских стран» и ограничить продажу алкоголя в выходные дни, а также поднять возрастные ограничения по продаже до 21 года.
Депутат Бессараб поддержала идею поднять возрастное ограничение для продажи алкоголя
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«Мне трудно об этом судить, но я думаю, что те европейцы, кто хочет выпить в выходные, просто закупаются перед входными. И такое ограничение, на мой взгляд, не достигнет ничего, кроме помощи работающим барам», — сказала депутат.

Она отметила, что полностью согласна с предложением депутата Хамзаева поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков до 21 года.

«А вот с этим я согласна. Действительно, в 18 лет организм ещё формируется. И несмотря на то что 18-летние парни уже идут служить в армию и часто им доверяют оружие, сравнивать оружие и алкоголь нельзя. Потому что одно формирует чувство патриотизма и мужественные качества, а другое разрушает мозг и физиологические качества мужчин и женщин. Поэтому с поднятием возраста до 21 года я соглашусь», — добавила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил применять в России «максимально успешную международную практику» и ограничивать продажу алкоголя в выходные дни, как это делается в «ряде европейских стран». Он подчеркнул, что в барах при этом продажа сохраняется.

Между тем полностью запрещать продажу алкогольной продукции нельзя, отметил депутат. По его словам, это вызовет рост продаж суррогатов.

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