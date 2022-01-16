«Госуслуги» разослали пользователям предупреждение об участившихся случаях мошенничества
- РИА Новости
«Не сообщайте код из СМС никому. Сотрудники Госуслуг никогда не запрашивают такую информацию», — говорится в разосланном пользователям сообщении.
Также рекомендуется использовать дополнительные способы защиты данных, например, настроить контрольный вопрос и включить вход по СМС.
Ранее Минцифры выпустило предупреждение, в котором рассказало, как злоумышленники могут попытаться украсть аккаунт пользователя.
Как правило, мошенники инициируют по телефону восстановление пароля к учётной записи пользователя. Для этого при входе в аккаунт они вводят номер телефона жертвы, после чего звонят пользователю и просят продиктовать код, полученный в смс.
Газета «Коммерсантъ» сообщала, что мошенники просят граждан продиктовать код из смс-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя.