«Ъ»: мошенники используют тему QR-кодов для получения доступа к аккаунтам на «Госуслугах»
- РИА Новости
Как рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, мошенники просят граждан продиктовать код из смс-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя.
Этот код требуется, чтобы попасть в личный кабинет человека на «Госуслугах».
«При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность жертвы», — отметил он.
Ульянов добавил, что обычно телефонный мошенник уже располагает какими-то сведениями о жертве, например, обращается к ней по имени.
Если пользователь выполнил требования злоумышленников, данные для входа на ресурс могут быть скомпрометированы, подчеркнул директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский.
При этом в Минцифры рассказали, что не сталкивались с жалобами граждан на такие звонки, пишет газета.
Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.