«Ъ»: мошенники используют тему QR-кодов для получения доступа к аккаунтам на «Госуслугах»

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Телефонные мошенники используют тему QR-кодов для того, чтобы получить доступ к личному кабинету граждан на «Госуслугах». Для этого они во время телефонного разговора представляются сотрудниками портала, после чего используют полученные данные россиян для оформления кредитов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов.
«Ъ»: мошенники используют тему QR-кодов для получения доступа к аккаунтам на «Госуслугах»
  • РИА Новости

Как рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, мошенники просят граждан продиктовать код из смс-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя.

Этот код требуется, чтобы попасть в личный кабинет человека на «Госуслугах».

«При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность жертвы», — отметил он.

Ульянов добавил, что обычно телефонный мошенник уже располагает какими-то сведениями о жертве, например, обращается к ней по имени.

Если пользователь выполнил требования злоумышленников, данные для входа на ресурс могут быть скомпрометированы, подчеркнул директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский.

При этом в Минцифры рассказали, что не сталкивались с жалобами граждан на такие звонки, пишет газета.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.

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