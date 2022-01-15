Минцифры предупредило россиян об использующих тему QR-кодов мошенниках

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Минцифры предупредило россиян о мошенниках, которые используют тему QR-кодов для того, чтобы украсть аккаунт пользователя на «Госуслугах».
Минцифры предупредило россиян об использующих тему QR-кодов мошенниках
  • РИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что речь идёт о схеме, аналогичной получению доступа в онлайн-банки.

«Мошенники инициируют по телефону восстановление пароля к учётной записи пользователя, чтобы украсть его аккаунт. Для этого при входе в аккаунт они вводят номер телефона жертвы, после чего звонят пользователю и просят продиктовать код, полученный в SMS», — пояснили в министерстве.

Узнав код, мошенники генерируют новый пароль, а реальный пользователь теряет доступ к аккаунту.

Как напомнили в Минцифры, сотрудники портала Госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные.

Ранее о схеме мошенничества сообщила газета «Коммерсантъ».

Как отмечалось, телефонные мошенники используют тему QR-кодов для того, чтобы получить доступ к личному кабинету граждан на «Госуслугах».

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