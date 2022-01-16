В России за сутки выявили 29 230 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 29 230 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 27 179 заболевших. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Также за прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 выздоровел 22 731 человек, с начала пандемии вылечились 9 858 615 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 803 534 случая коронавируса.

Как ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм коронавируса «омикрон» может вытеснить доминирующий в России вариант инфекции «дельта».

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».