Кадыров призвал удалить из соцсетей весь негативный контент в адрес Ингушетии

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалить все негативные высказывание в адрес представителей Ингушетии в социальных сетях, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Кадыровым дано поручение... удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа», — рассказал Дудаев в своём Instagram-аккаунте.

Он также добавил, что «начинается новая страница в истории взаимоотношений двух братских народов».

Ранее глава Чечни заявил, что у республики нет никаких проблем с соседней Ингушетией.

6 декабря 2018 года Конституционный суд России признал соответствующим Конституции соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечнёй, и в марте 2019 года новая граница была внесена в госреестр недвижимости.

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