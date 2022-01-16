Кадыров призвал удалить из соцсетей весь негативный контент в адрес Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалить все негативные высказывание в адрес представителей Ингушетии в социальных сетях, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Кадыровым дано поручение... удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа», — рассказал Дудаев в своём Instagram-аккаунте.

Он также добавил, что «начинается новая страница в истории взаимоотношений двух братских народов».

Ранее глава Чечни заявил, что у республики нет никаких проблем с соседней Ингушетией.

6 декабря 2018 года Конституционный суд России признал соответствующим Конституции соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечнёй, и в марте 2019 года новая граница была внесена в госреестр недвижимости.